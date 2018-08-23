Ташкент, 23 августа, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Хокимият (администрация) Ташкента объявил конкурс на строительство 135 частных дошкольных учреждений и 60 частных школ, которые необходимо построить до конца 2018 года, сообщает 23 августа издание «Новости Узбекистана».

Дарья Антонова ИА REGNUM Творчество

Власти города выделят инвесторам земельные участки площадью до 2 тыс. кв. м на постоянное пользование при условии использования их по назначению. Прием заявок открыт до 31 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане новый учебный год начнется 5 сентября, так как в республике с 31 августа по 4 сентября будет отмечаться день независимости.