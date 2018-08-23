Соледар, ДНР, 23 августа, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Украинские военные незаконно используют оборудование наблюдателей ОБСЕ для электрификации своих объектов, сказано в отчете организации, опубликованном 22 августа на официальном сайте ОБСЕ.

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Первый случай был зафиксирован наблюдателями специальной мониторинговой миссии (СММ) в начале июля 2018 года к юго-западу от поселка Широкино:

«К блоку предохранителей камеры СММ, установленной в 1 км к юго-западу от Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), был присоединен электрический кабель, ведущий к объекту вооруженных сил Украины, расположенному примерно в 150 метрах к северо-востоку от месторасположения камеры», — сказано в первом отчете.

20 августа наблюдатели обнаружили в том же месте три новых кабеля, в дополнение к установленному ранее.

Представители миссии обратились к офицеру ВСУ, работающему при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за разъяснениями.

Напомним, представители республик Донбасса многократно заявляли о том, что украинские солдаты крадут детали от военной техники для дальнейшей перепродажи.

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