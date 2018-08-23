Курск, 23 августа, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отдал дань памяти морякам с подводной лодки «Курск». Глава государства посетил монумент, сооруженный в память о подводниках в Курске, и возложил к нему цветы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов

Российский атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.