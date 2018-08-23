Киев, 23 августа, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Ко Дню независимости Украины посольство Великобритании на Украине подготовило танцевальное видеопоздравление, опубликованное 23 августа на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Танцы

На видео показано, как британцы танцуют народный украинский танец в различных местах Киева — на одной из центральных улиц, перед главным корпусом национального Университета имени Шевченко, на Андреевском спуске и даже на платформе станции метро «Золотые ворота».

Напомним, ранее украинские «активисты» запустили в сторону ДНР огромный украинский флаг, чтобы напомнить жителям Донбасса о независимости своей страны.

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