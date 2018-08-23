Калуга, 23 августа, 2018, 17:55 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, от которого пострадала компания ООО «Лотте КФ Рус» (российское представительство южнокорейского предприятия LOTTE CONFECTIONERY Ltd.), работающая в регионе. Об этом 23 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Кристина Шагова.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело насчитывает свыше 140 томов

По её словам, двое жителей Москвы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, начальник отдела сетевых продаж корейского предприятия ООО «Лотте КФ Рус», расположенного на территории Боровского района Калужской области, и его подчиненный вступили в сговор с ранее знакомым им юристом из Москвы. Соучастники похищали товары завода Лотте под видом направления их в дочерние предприятия крупных торговых сетей, доверенным лицом которых выступал юрист.

Фактически данный товар обвиняемые реализовывали мелким дистрибьюторам центрального региона России и частным предпринимателям Северо-Кавказского региона. Таким образом, у указанных дочерних предприятий, которые получали товар только на бумаге, накопились крупные задолженности перед ООО «Лотте КФ Рус».

Корейская компания обратилась в суд с исками о взыскании задолженностей. Первые решения судов были не в пользу Лотте, однако следователи допросили свидетелей, изучили электронную переписку, установили фактических получателей товара и получили другие доказательства совершенного в отношении организации хищения. Ущерб организации составил более 100 млн рублей.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 50 млн рублей. Бывший начальник отдела сетевых продаж организации объявлен в международный розыск.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору. Материалы уголовного дела насчитывают более 140 томов, объем обвинительного заключения 5 тыс. 600 страниц», — сказала Кристина Шагова.

Напомним, в Калужской области с начала 2018 года правоохранительными органами было зафиксировано более 550 случаев мошенничества. В 2017 году в калужском регионе силовиками зарегистрировано более 1200 преступлений, которые квалифицируются как мошенничество.