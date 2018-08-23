Москва, 23 августа, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Автоматического нейтрализатора дронов и беспилотников под названием «СЕРП» представила 23 августа на Международном форуме «Армия-2018» госкорпорация «Ростех».

(сс) Official U.S. Navy Page Запуск беспилотника

Разработанная холдингом «Росэлектроника» система радиоэлектронного подавления малых беспилотных летательных аппаратов «СЕРП» способна автоматически обнаруживать, сопровождать и нейтрализовать беспилотные аппараты даже в условиях плотной городской застройки.

Система «СЕРП» оснащена пассивным когерентным локатором (ПКЛ), который не имеет своего передатчика, но использует волны других передающих центров.

Выходная мощность системы составляет 10 Вт, а дальность ее действия достигает 20 км. Нескольких систем «СЕРП» можно соединить в единый комплекс, который полностью перекроет большие площади типа стадионов, электростанций, промышленных предприятий или инфраструктурных объектов.

«СЕРП» подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, GSM900 и WiFi. Диапазон этих сигналов можно расширять по желанию заказчика. Система обеспечивает защиту от малоразмерных беспилотников разведывательного назначения, которые очень трудно обнаружить визуально и уничтожить из стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» будет работать с 21 до 26 августа на нескольких площадках в Московской области: в центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».