Киев, 23 августа, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Непростой вопрос об очередном повышении цены на газ для населения стоит на повестке дня украинского правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 23 августа в Луцке во время брифинга, сообщает «Интерфакс-Украина».

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"Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — рассказал Гройсман.

Политик также напомнил, что поднятие цены на газ поможет Украине получить кредит от МВФ, а также от других структур, для которых сотрудничество страны с МВФ играет решающую роль.

По мнению народного депутата Украины Василия Нимченко, Гройсман может использовать повышение цены на газ для самопиара, уйдя в отставку «в знак протеста».

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