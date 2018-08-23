Санкт-Петербург, 23 августа, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Очередная «Газель» с кузовом типа фургон не смогла проехать под путепроводом на юге Петербурга, давно получившим неофициальное название «мост глупости».

Https://vk.com/spb_today Очередная жертва «моста глупости» (цитата группы «ДТП и ЧП")

«У нас 155-я Газель не прошла под Мостом глупости!» — сообщается в аккаунте моста в Twitter, который ведет один из активистов.

Это сообщение подтвердили и очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

«Мост глупости на Ленсоветовской дороге продолжает собирать упрямцев», — рассказали горожане.

На фотографиях видно, что от удара о путепровод у «Газели» сорвало обшивку с кузова, а его каркас покосился. Судя по всему, в ДТП никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга рассматривают по меньшей мере три варианта решения проблемы так называемого «моста глупости», в который постоянно врезаются «Газели» и другие грузовые автомобили.

До радикального решения проблемы на подъездах к мосту на Ленсоветовской дороге усилили систему предупреждений, установили подвесные предупреждающие ограничители, которые заранее бьют по негабаритному кузову при подъезде к путепроводу. Однако невнимательным водителям это не помогает — и они вновь и вновь врезаются в мост.