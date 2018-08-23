Киев, 23 августа, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Штаб операции объединенных сил Украины заявил о совершении противником широкомасштабной пятичасовой атаки на украинские позиции в районе села Крымское (Луганщина). При этом, согласно официальной информации Киева, в результате боев погибли четыре украинских солдата, семеро — ранены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для украинского солдата

Об этом 23 августа заявил представитель пресс-центра штаба операции объединенных сил Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

«Около 6:00 утра под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского и попытался захватить наблюдательные посты вдоль Бахмутской трассы. Командованием бригады для отражения нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются. В результате пятичасового боя погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро защитников Украины получили ранения различной степени», — уточнил Гуцуляк.

По его словам, противник более 30 раз открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм, выпустил свыше 60 мин калибра 120 мм и 60 мин калибра 82 мм.

«Наши защитники применяли вооружение БМП и гранатометы», — уточнил Гуцуляк.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко ожидаемо обвинил Россию в совершении «подлых атак» на позиции ВСУ. Он сообщил, что украинские войска отбили атаку «российских войск».

«В 6.00 утра российские войска силами усиленной роты в полосе наступления более километра совершили атаку на позиции ВСУ. Четверо украинских героев отдали жизни для защиты украинской земли, семеро были ранены. Своевременно перегруппировавшись атака была отбита. Линия разграничения сторон восстановлена», — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго украинского президента Леонида КучмыДарка Олифер заявила, что контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о бессрочном режиме тишины на востоке Украины с 29 августа.

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Стороны обязуются реализовать все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня», — отметила Олифер.