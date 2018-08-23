Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят формирование общего рынка газа
Москва, 23 августа, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Во второй половине сентября министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят проблемы формирования общего рынка газа, сообщает 23 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
22 августа в ЕЭК прошла встреча заместителей министров энергетики стран ЕАЭС. Участники пришли к мнению, что необходимо урегулировать спорные вопросы, которые препятствуют формированию общего рынка газа.
Член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев отметил, что в 2016 году в ЕАЭС было 60 разногласий по вопросу формирования рынка газа. В настоящее время остался один вопрос — ценообразование на услуги по транзиту газа.
Напомним, работа над формированием общего рынка газа в ЕАЭС ведется с апреля 2016 года. Данный вопрос 27 июля обсудили главы правительств стран ЕАЭС в ходе заседания межправительственного совета.