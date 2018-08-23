Москва, 23 августа, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Во второй половине сентября министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят проблемы формирования общего рынка газа, сообщает 23 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Gazprom.ru Каски газовиков

22 августа в ЕЭК прошла встреча заместителей министров энергетики стран ЕАЭС. Участники пришли к мнению, что необходимо урегулировать спорные вопросы, которые препятствуют формированию общего рынка газа.

Член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев отметил, что в 2016 году в ЕАЭС было 60 разногласий по вопросу формирования рынка газа. В настоящее время остался один вопрос — ценообразование на услуги по транзиту газа.

Напомним, работа над формированием общего рынка газа в ЕАЭС ведется с апреля 2016 года. Данный вопрос 27 июля обсудили главы правительств стран ЕАЭС в ходе заседания межправительственного совета.