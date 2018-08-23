Екатеринбург, 23 августа, 2018, 16:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое граждан осуждены за 68 квартирных краж. Приговор им вынес Чкаловский районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Квартирный вор

Кражи, что им вменили, они совершали в разных городах Свердловской области. Преступления совершались с июня 2014 по июнь 2015 года. При этом вдвоём они совершили 59 краж, выяснило следствие.

Общий ущерб от их действий находится на отметке около 7 млн рублей. В основном они забирались в квартиры на первых этажах. Выходя на дело, они использовали перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Но в итоге их удалось поймать.

По приговору суда один из них получил девять лет общего режима, а второй — 12 лет строгого, пояснил полковник Горелых. Возможно, приговор будет обжалован.