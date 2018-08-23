Калуга, 23 августа, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 23 августа, в день 75-й годовщины победы в битве под Курском, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и малолетними узниками концлагерей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, на встрече также присутствовали военнослужащие расположенных в Калуге воинских частей. Собравшиеся посмотрели фильмы о Курской битве, ветераны поделись воспоминаниями о великом сражении.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 75-летие победы в Курской битве

«Сражение на Курской дуге — величайшая победа нашей армии, — подчеркнул Александр Иванов. — После поражения под Курском немецко-фашистские войска не смогли больше организовать ни одного крупного наступления, Курская битва проложила путь к великим советским наступлениям 1944−45 годов. Под Курском был сломлен хребет немецкой военной машины — врагу были нанесены такие огромные потери в живой силе и технике, от которых он уже не смог оправиться. Но и советским войскам победа досталась дорогой ценой. Сегодня мы склоняем головы перед памятью героев, павших в битве под Курском за свободу и независимость нашей Родины. Ценой своей жизни они спасли наш народ от порабощения и истребления. Память об их подвиге будет жить вечно».

Глава городского самоуправления Калуги поздравил ветеранов с памятной датой и наступающим Днём города.

«Отрадно, что среди участников великого сражения под Курском есть наши земляки, что они до сих пор в строю, сохраняют бодрость духа и хорошее настроение, — отметил Александр Иванов. — Городские власти постоянно уделяют внимание нашим ветеранам, мы стремимся сделать всё необходимое, чтобы их жизнь была комфортной и счастливой. На днях была завершена реконструкция сквера 50-летия ВЛКСМ, уверен, что это стало хорошим подарком для ветеранов. Все мы в неоплатном долгу перед ними, мы гордимся их подвигами на полях сражений и ценим их вклад в послевоенное восстановление и развитие нашего города. От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!».

Фронтовикам были вручены подарки и почётные грамоты, также для ветеранов был подготовлен праздничный концерт.