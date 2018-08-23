Москва, 23 августа, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Если в России начнут материально поощрять граждан, помогающих полиции в поимке и поиске преступников, это может привести к тому, что в органы правопорядка начнёт обильно поступать непроверенная и недостоверная информация. Об этом ИА REGNUM рассказал 23 августа руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов, прокомментировавший таким образом новость о том, что материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции, утверждена Минюстом России.

Berthold Werner «Львиная пасть» — ящик для доносов во Дворце дожей (Венеция)

«Реализация подобной инициативы связана с рядом рисков, — сказал Хутов. — Во-первых, это касается самих информаторов. Ради денег они будут давать множество непроверенной и недостоверной информации. Это может привести к тому, что по таким сведениям будет осуществляться необоснованное уголовное преследование. Причём, скорее всего, появятся постоянные информаторы, которые только так и будут зарабатывать. Вопрос в том, насколько можно доверять этой информации. Нарушения могут быть и со стороны полицейских, которые могут передавать сведения, чтобы потом получить часть денег».

Напомним, как сообщило 21 августа «КоммерсантЪ», Министерство юстиции РФ утвердило приказ МВД «Об утверждении положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших», регламентирующий материальную форму поощрения граждан, согласившихся помогать органам правопорядка в поимке преступников и раскрытии преступлений.

Уточняется, что сумма вознаграждений может колебаться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Порядок выплаты этих поощрений устанавливает регламент Министерства внутренних дел.