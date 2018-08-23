Новая Усмань, Воронежская область, 23 августа, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога дома в Новоусманском районе Воронежской области, который, по данным СМИ, принадлежит депутату воронежской облдумы и ректору опорного университета Сергею Колодяжному. О возбуждении дела по статье «Покушение на убийство» 23 августа сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Константин Савицкий. Пожар в деревне

По предварительным данным, 21 августа примерно в 22:00 злоумышленник поджог дом, в котором на тот момент находилась его хозяйка и ребенок. Им удалось спасти от огня, выпрыгнув в окно.

«По уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как пишет РИА «Воронеж», дом принадлежит региональному депутату и ректору Воронежского опорного университета Сергею Колодяжному. По данным СМИ, это не первое покушение на его имущество. В 2016 и в 2018 году злоумышленники уже поджигали автомобили Сергея Колодяжного.