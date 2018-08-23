Томск, 23 августа, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Томске по решению суда приостановлена деятельность «Комбината коммунальных предприятий» Томского научного центра Сибирского отделения РАН (ТНЦ СО РАН). Без горячей воды, а в перспективе и без отопления остались почти 18 тысяч жителей 24 многоквартирных домов, а также поликлиника, академический лицей, детские сады №№24 и 81. Такую информацию 23 августа озвучил на экстренном заседании комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС в администрации Томска заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, решением комиссии ситуация с приостановкой на 60 суток работы участка трубопровода теплосети признана угрозой возникновения локальной ЧС.

Утром 23 августа специалисты департамента городского хозяйства обследовали комплексы теплового хозяйства Академгородка и выяснили, что никаких работ по подготовке системы к работе в зимний период не ведётся. Начало отопительного сезона в этой части Советского района Томска под угрозой.

Заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной:

«Ещё в июне Ростехнадзор оценил подготовку к зиме сетей, которые находятся на обслуживании «Комбината коммунальных предприятий», предписал этой организации получить лицензию и выполнить экспертизу промышленной безопасности на объекте. Этого сделано не было. Это беспрецедентная ситуация — результат безответственного отношения комбината к своей работе и томичам».

Сети Академгородка не находятся на балансе муниципалитета, однако мэр Томска Иван Кляйн потребовал срочно передать их на обслуживание в «ТомскРТС», чтобы вернуть горячую воду в квартиры томичей.

Напомним, отопительный сезон в регионах Сибири начинается в сентябре. В этом месяце в Сибирь уже приходят холода. В 2017 году отопительный сезон в Томской области стартовал 25 сентября.