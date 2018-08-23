Екатеринбург, 23 августа, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Старший мастер сварочно-механического цеха Машиностроительного завода имени М. И. Калинина в Екатеринбурге Илья Налимов оказался сильнейшим в Открытом областном турнире по пауэрлифтингу (жиму), сообщает 23 августа пресс-служба предприятия.

Виктор Корецкий. Хочешь быть таким — тренируйся! (фрагмент). 1951

«С результатом 325 кг он занял первое место в своей категории, а также был признан лучшим в абсолютном зачете», — говорится в сообщении.

Региональные соревнования проходили 17−19 августа в Ирбите.

Заниматься пауэрлифтингом работник предприятия начал в 2008 году, довольно быстро достиг хороших результатов. На его счету — звание мастера спорта и множество призов в соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровня.

В 2011 году Налимов одержал победу среди юниоров на Кубке Мира. В этом году спортсмен также успел получить несколько крупных наград — победил в Открытом областном турнире по жиму лежа, как в своей весовой категории, так и в абсолюте, обновил рекорд Свердловской области (330 кг), а также завоевал серебро Кубка России.

Отмечается также, что Илья не только выступает на ежегодных турнирах ЗиКа по жиму, но и старается развивать пауэрлифтинг среди коллег. Так, год назад по его инициативе была создана команда по этому виду спорта, которая будет отстаивать честь завода на состязаниях различного уровня.

Читайте также: Студенты УрГАХУ разработают новый дизайн техники завода им. Калинина