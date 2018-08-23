Москва, 23 августа, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Кандидату на пост мэра Москвы Михаилу Балакину вынесли предупреждение за нарушения при проведении избирательной кампании. Как сообщил на заседании член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в комиссию поступили сразу несколько десятков жалоб от граждан на агрессивную агитацию в пользу кандидата. Эксперты полагают — эксцентричный политик пытается всеми возможными способами привлечь к себе внимание. Однако главный вопрос — какова его конечная цель?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Содержание жалоб на Михаила Балакина похоже: чаще всего обратившиеся указывают на то, что на подъезде или информационном стенде размещен печатный агитационный материал в пользу Михаила Балакина. Однако, как отмечается, материалы размещали без согласия собственников. В Мосгоризбиркоме пояснили, что, согласно действующему законодательству, все печатные агитационные материалы на стационарных объектах должны размещаться с согласия их собственников. В беседе с журналистами сам Балакин назвал решение о вынесении ему предупреждения «какими-то происками». В своем Telegram-канале он пожаловался на то, что сотрудники полиции в районе Марьина Роща мешали его волонтерам распространять агитацию, а также «поломали агитационный куб».

«Вот такая политическая борьба», — резюмировал кандидат.

Стоит напомнить, что с самого начала участие Михаила Балакина в предвыборной гонке ознаменовалось скандалом. Так, Балакин был зарегистрирован кандидатом в мэры только по решению суда. МГИК 12 июля отказал ему в регистрации, признав действительными только 109 подписей депутатов из 108 районов Москвы в его поддержку, однако 23 июля Мосгорсуд постановил зарегистрировать его.

Михаила Балакина называют одним из наиболее одиозных кандидатов на пост мэра Москвы. Балакин неоднократно попадал в рейтинги журнала Forbes как самый успешный бизнесмен России, но путь Балакина к успеху оказался тернистым. Его первым местом работы стало 204-е управление треста «Мосфундаментстрой-1». Позднее он становится директором строительного управления №155 Главмосстроя (в дальнейшем СУ-155). Однако процветающая структура рухнула, оставив 30 тыс. дольщиков. В отношении топ-менеджеров компании были возбуждены уголовные дела.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, Михаил Балакин — это спойлер, призванный минимизировать возможность признания выборов несостоявшимися.

«Дело в том, что штаб Собянина, по всей видимости, просчитал, что оппозиционные кандидаты могут договориться между собой и одновременно сняться с выборов. Безальтернативные выборы в этом случае будут отложены, что нанесет удар по их легитимности. Поэтому Собянину потребовался кандидат, который ни при каких обстоятельствах не снялся бы с выборов», — полагает эксперт.

Балакину же, по оценкам Иванова, участие в кампании является залогом сохранения депутатского мандата в Мосгордуме в 2019 году.

«ЛДПР, в списки которой он включен сейчас, вряд ли внесет его туда в следующем году, особенно с учетом того, что он конкурирует на выборах мэра Москвы с кандидатом от ЛДПР Михаилом Дегтяревым. Поэтому, скорее всего, Балакину была предложена поддержка на следующих выборах в Мосгордуму», — отметил Иванов.

Эксперт по коммуникациям Алена Август полагает, что соперником Балакина на этих выборах «является разве что здравый смысл».

«Для Балакина это [участие в кампании] вряд ли может означать мэрское благоволение на переизбрание в Мосгордуму в 2019 году, сам факт его выдвижения под большим вопросом — слишком печальна история рейтинга бывшего знаменитого строителя. Возможно, для него призом за участие в кампании будет некая должность», — пояснила Август.

По ее словам, сама кампания Балакина москвичам вполне может показаться агрессивной — и слоганы, которые он использует, и ковровая заклейка плакатами к этому ведут.

«Хотя не исключен и вариант, когда жалобы спровоцированы штабом Балакина — ведь, собственно, с таких же историй и началась его кампания, когда смехотворные юридические поводы были утилизированы в информационные», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

В российском выборном законодательстве нет понятия «агрессивная избирательная кампания», указывает гендиректор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«То, что таких жалоб много, говорит о том, что это спланированная акция. Еще пара таких предупреждений, и Балакина можно будет снимать с выборов. Поэтому предвыборную кампанию Михаила Балакина можно, скорее, назвать нервной, нежели агрессивной», — пояснил эксперт. По его словам, своей электоральной ниши Балакин не имеет и ни для кого из основных участников предстоящих выборов опасности не представляет.

«Единственное, что даст ему участие в этих выборах — дополнительная известность. Другой вопрос, как он сможет ею распорядиться после 9 сентября», — сказал Смирнов.

Директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин напомнил, что, по данным опроса ВЦИОМ, Михаил Балакин является аутсайдером, не имеющим шансов на успех.

«Именно поэтому поведение Балакина больше напоминает агонию проигравшего битву политика, который осознает проигрыш и предпринимает отчаянные попытки хотя бы как-то заявить о себе. Балакин имел возможность усилить свои позиции за счет концентрации вокруг себя протестных настроений, но его отталкивающая манера вести политическую игру закрывает все пути для расширения своего электорального пространства», — заключил Шуклин.

ИА REGNUM напоминает, ранее в интервью «Коммерсанту» глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что всего поступило больше 30 жалоб граждан из разных районов. В частности, комиссия получила только одну жалобу от партии «Яблоко» — на мэра Москвы Сергея Собянина. По мнению партии, размещенные в МФЦ плакаты с изображением действующего градоначальника и посвященные деятельности городских властей сюжеты телеканала «Москва 24», которые транслируются в поездах метро, являются незаконной агитацией.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: основатель обанкротившейся строительной компании «СУ-155», депутат Мосгордумы Михаил Балакин (партия «Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин. Последний баллотируется в качестве самовыдвиженца.