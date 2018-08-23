Рим, 23 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Карикатура французского журнала Charlie Hebdo, посвященная обрушению моста Моранди в Генуе, вызвала резкое недовольство в Италии, сообщает Affari Italiani в четверг, 23 августа.

Цитата из х/ф «Покаяние». Реж. Тенгиз Абуладзе. 1984. СССР Святотатство

Рисунок связывает трагедию с актуальным для Италии (как и Франции) вопросом о нелегальной миграции. На нем изображен мост в момент падения с него автомобилей и улыбающийся мигрант с метлой. Подпись гласит: «Строили итальянцы, убирали мигранты».

Издание напоминает, что ранее в социальных сетях распространялась «фейковая» обложка Charlie Hebdo, посвященная той же теме, причем некоторые политики успели потребовать, чтобы министр иностранных дел вызвал французского посла.

Что касается настоящей обложки, то издание приводит комментарий заместителя министра транспорта Эдуардо Рикси: «Бесстыжая обложка, они преодолели все мыслимые границы плохого вкуса. Вы называете это сатирой? По-моему, это следует называть дрянью».

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.