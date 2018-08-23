Петергоф, Санкт-Петербург, 23 августа, 2018, 16:05 — ИА Регнум. 21 и 22 сентября на Большом каскаде Петергофа в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный Праздник фонтанов. В 2018 году он посвящён театру.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздник в Петергофе

Во время большого мультимедийного спектакля «Театральный роман» посетители парка познакомятся с различными театральными жанрами. Об этом сообщает информационный портал «Театрал». По замыслу организаторов, артисты представят на суд зрителя иронические зарисовки в классическом и экспериментальных прочтениях. В результате своеобразного соревнования выявится наиболее актуальное направление театрального творчества.

В представлениях примут участие артисты петербургских театров, мюзикла и цирка. Все действие будет проходить на фоне красивейших фонтанов с пиротехническими и световыми эффектами. Кстати, многие по ошибке считают этот день закрытием сезона фонтанов. Это не так: фонтаны Петергофа работают до середины октября.