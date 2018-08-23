Москва, 23 августа, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба Кремля, они намечены на 24 августа.

Presidentruo.org Анатолий Бибилов и Владимир Путин

«24 августа состоятся встречи главы российского государства с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, которые посетят Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств (26 августа 2008 года)», — говорится в сообщении.

День признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии республики отмечают 26 августа, начиная с 2008 года. Этот день считается одним из главных государственных праздников. Напомним, 17 сентября 2008 года президенты России и Южной Осетии подписали исторический Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который стал основой для подписания более 80 соглашений, в том числе в сфере безопасности. В 2015 году Россия и Южная Осетия подписали ещё один документ — Договор о союзничестве и интеграции.

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Напомним, этому предшествовала агрессия Грузии против Южной Осетии. Пытаясь захватить республику, грузинская сторона обстреляла Цхинвал в ночь на 8 августа. Россия вступилась за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовал Тбилиси, начав «операцию по принуждению к миру», которая продлилась до 14 августа. В итоге грузинская сторона подписала, наряду с Россией, Южной Осетией и Абхазией, план мирного урегулирования конфликта. После этого Москва официально признала независимость государств Абхазии и Южной Осетии.