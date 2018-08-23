Село Ребриха, Алтайский край, 23 августа, 2018, 15:54 — ИА Регнум. О повышении пенсионного возраста только ленивый не думает и не говорит. Видимо настало время этот шаг предпринять, потому что содержать «армию» пенсионеров не на что, их нужно на что-то кормить, а в Пенсионом фонде РФ (ПФР) средства заканчиваются. Нельзя сказать, что люди готовы, но понимают неотвратимость этой меры, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор МБОУ «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа», с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края Надежда Шредер.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

С одной стороны, в сложившейся ситуации нужно, чтобы были люди, которые зарабатывали бы деньги на содержание нынешних пенсионеров, которых становится всё больше и больше. С другой стороны, в частности, не селе, нет работы, практически негде работать и очень много безработных. В этой связи увеличить пенсионный возраст, конечно, нужно.

«Но повышать надо постепенно и не до 63−65 лет, потому что на селе люди фактически работают на двух работах — и на работе, и дома, обслуживая хозяйство. Это для них тяжело, после 60 лет многие начинают болеть. Повышение пенсионного возраста неизбежно, ситуация безвыходная, но при этом хочется, если и выходить на пенсию, то получать хорошую пенсию», — высказала свое мнение Шредер.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»