Канкун, Мексика, 23 августа, 2018, 15:47 — ИА Регнум. На улице курортного города Канкун в Мексике обнаружены восемь трупов со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Fox News с отсылкой на прокуратуру города.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Убийца

«Восемь тел … обнаружены на улицах курортного города Канкун», — передает вещатель.

Отмечается, что первые двое убитых были найдены в понедельник, 20 августа, в центре города. Тела женщины и мужчины были обнаружены в автомобиле такси. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще шесть трупов.

В настоящий момент ведется поиск причастных к данным преступлениям.

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