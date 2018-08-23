Киев, 23 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Покер официально утвержден на Украине в качестве одного из видов спорта. Об этом говорится в приказе украинского министерства молодежи и спорта, опубликованном на сайте ведомства.

Ян Ливенс. Игроки в карты. 1623

«Признать вид спорта в Украине «Спортивный покер», — говорится в документе за подписью министра Игоря Жданова.

Тем же приказом общественной организации «Федерация Киокусин кай Украины» отказано в признании вида спорта «Киокусин».

Считается, что покер появился в Европе в XIV веке, однако в современном виде эта азартная карточная игра появилась в США во второй половине XIX века. Покер стал популярным и в других странах. В 1872 году был написан первый свод правил игры, а в 1970 году состоялся первый профессиональный турнир.