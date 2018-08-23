Красноярск, 23 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Красноярский бизнесмен с января по июль 2017 года вывез из Красноярского края в Узбекистан пиломатериалы хвойных пород объёмом 3,4 тыс. кубометров на общую сумму около 22 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 августа, в Красноярской таможне, по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено три уголовных дела.

(сс) Paweł Czerwinski Бревна

По данным ведомства, предприниматель предоставлял при таможенном декларировании подложные документы. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Расследование продолжается.

Напомним, по данным Краснояркой таможни, лес и лесоматериалы являются одним из основных объектов нарушений таможенных правил.

За 2017 год Красноярской таможней возбуждено 40 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, незаконного создания юридических лиц, а также по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.