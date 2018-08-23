Симферополь, 23 августа, 2018, 15:31 — ИА Регнум. На капитальные ремонты школ и детских садов Симферополя в 2018 году местные власти потратили из городского бюджета более 430 миллионов рублей. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании 23 августа сообщила начальник департамента капитального строительства крымской столицы Алла Кудряшова.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«В 2018 году из средств бюджета муниципального образования на дошкольное образование выделено 212,3 миллиона рублей, на общее образование — почти 211 миллионов», — уточнила специалист.

По ее словам, на некоторых объектах ремонт будет завершён в декабре.

«После 1 сентября невыполненными останутся только те работы, которые не помешают учебному процессу», — уточнила Кудряшова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале лета в министерстве образования РК заявили о возможном продлении сроков лицензирования школ полуострова, поскольку 10% образовательных учреждений полуострова требуют серьёзных материальных вложений для ремонта, а средств, выделенных в 2016 и 2017 годах, оказалось недостаточно.