Тбилиси, 23 августа, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В грузинском регионе Самегрело — Верхняя Сванетия в районе вершины Ушба обнаружены останки двух человек. Об этом 23 августа сообщает телекомпания «Рустави-2».

Алессандро Аллори. Скелет

Руководитель службы экономического развития и туризма мэрии Местийского муниципалитета Давид Ратиани сообщил, что останки могут принадлежать иностранным альпинистам, пропавшим в горах несколько лет назад. На скелеты наткнулись путешественники-иностранцы, ранее останки скрывал снег.

Телекомпания отмечает, что год назад на Ушбе пропали немецкие путешественники. В ближайшее время останки доставят в Тбилиси. Эксперты попытаются установить личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле два альпиниста с Украины пытались покорить вершину Тетнулди в Грузии, однако сорвались в расщелину. Один из них остался жив, второго из-за непогоды спасти не смогли.