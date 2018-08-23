Ярославль, 23 августа, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области запретила распространение информационного бюллетеня «Слово и дело» ярославского регионального отделения КПРФ на выборах в облдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Избирательная комиссия Ярославской области

Незаконным в этом издании было использования изображение людей. С 2016 года запрещено использование любых фотографий в агитационных материалах, кроме фотографий самих кандидатов или кандидатов среди неопределённого круга лиц. Поскольку в этой листовке шла речь о конкретных людях, были названы их фамилии и те хорошие дела, которые им делали кандидаты, то понятно, что это не неопределённые лица, а очень даже конкретные люди», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Представители КПРФ сообщили облизбиркому, что они руководствовались старой редакцией закона и не знали об изменениях в законе. Никаких санкций за это не предусмотрено, если только коммунисты не будут распространять этот материал.

Также на этих выборах избирком нашел нарушения в агтиматериалах ярославского «ПАРНАСа». В одном из ярославских СМИ незаконно разместили рекламу этой партии. Так же полиция изымала листовки «ПАРНАСА», часть из них облизбирком распространять запретил, так как они не содержали выходных данных.