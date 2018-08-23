Киев, 23 августа, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В ходе пятичасового боя в Донбассе были убиты четверо военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), ещё семеро получили ранения. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба украинского министерства обороны.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Мёртвый солдат

«В результате пятичасового боя погибли четыре украинских военнослужащих, еще семеро защитников Украины получили ранения различной степени», — заявил во время брифинга спикер минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ понесли потери в живой силе после неудачной попытки захвата позиций в районе населенного пункта Желобок Луганской Народной Республики (ЛНР).

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