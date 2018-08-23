Югра, 23 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Жители югорской деревни «переплатили» коммунальщикам 200 тыс. рублей. Данный факт выявила прокуратура Кондинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В домах деревни Ушья Кондинского района ХМАО приборов учета тепловой энергии нет. Начисления за услугу теплоснабжения ООО «Коммунэнерго» ведёт по нормативу, исходя из общей площади жилых помещений. Прокурорская проверка ООО «Коммунэнерго» показала, что «котловой» метод начисления на руку коммунальщикам — в мае 2018 года ресурсоснабжающей организацией к ежемесячному платежу жильцов домов произведено дополнительное начисление платы на общую сумму более 200 тыс. рублей.

После прокурорской проверки деревенским жителям произвели перерасчёт. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.