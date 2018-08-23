Ростов-на-Дону, 23 августа, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону общественники, экологи и жители микрорайона «Александровка» не смогли отстоять Александровскую рощу. Проект нового микрорайона на улице Вересаева утверждён экспертной группой. Теперь дело за ростовским сити-менеджером Виталием Кушнарёвым, от которого ждёт добро застройщик.

Цитата из х/ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия Под спил

Проект предполагает застройку территории площадью 36 га. Помимо жилого комплекса, здесь появятся детские сады, школа, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, будет благоустроен парк.

ИА REGNUM напоминает, что общественные слушания, на которых и был представлен проект застройки на улице Вересаева, вызвавший общественный резонанс, были проведены в начале августа. За реализацию проекта выступили чиновники и жертвы строительных пирамид, которым обещаны квартиры в новых домах. Против высказались общественники и экологи, а также местные жители, для которых Александровская роща является единственной зоной отдыха и свежего воздуха. За сохранение лесопитомника выступили более 4 тыс. горожан.

Деревья в Александровской роще занимали площадь 54 га. После возведения многоэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры «зелёная территория» сократится до 18 га.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал вырубку Александровской рощи в донской столице. То, что происходит с зелёными насаждениями на территории лесопитомника, он назвал законным.