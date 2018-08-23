Кострома, 23 августа, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Музыкальная школа №1 имени Ипполитова-Иванова в Костромской области попала в число лучших школ России, сообщает администрация города Костромы. Образовательное учреждение стало лауреатом общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

Николай Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891

Министерство культуры РФ проводило конкурс для сохранения и развития системы художественного образования в России, выявления молодых талантов и поддержки детских школ искусств.

Костромские чиновники отмечают, что школа победила в конкурсе благодаря активной работе педагогов. Учителя организовали такие проекты как:

музыкальное краеведение,

детская филармония,

летняя творческая смена «Юный ипполитовец»,

фестиваль-конкурс «Играем Баха»,

первый Всероссийский фестиваль имени Ипполитова-Иванова

творческие мастерские концертмейстерского искусства

Справка ИА REGNUM. Костромская музыкальная школа № 1 является одним из старейших учебных заведений России. Была создана в Костроме в 1890 году. Находится в центре города на улице Симановского в здании — памятнике архитектуры XIX века.