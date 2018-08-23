Буэнос-Айрес, 23 августа, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Российские танцоры Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали победителями в соревнованиях по сценическому танго на чемпионате мира.

Цитата из к/ф «Держи ритм». реж Лиз Фридлендер. 2006. США Танец

Российская пара исполнила свой танец под композицию Los Mareados. В своём выступлении танцоры использовали балетные и акробатические элементы.

Васин и Хамзина также получили приз зрительских симпатий, который вручили по итогам голосования в интернете. Их выбрала треть всех проголосовавших.

Отметим, чемпионат мира по танго прошёл в Буэнос-Айресе. Всего на соревнованиях по сценическому танго выступили 20 пар.