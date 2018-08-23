Москва, 23 августа, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В РФ создаются все основания для того, чтобы осенью выросли цены на бензин. Об этом 23 августа заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале президент российского независимого топливного союза Павел Баженов, отвечая на вопрос, насколько неизбежно осеннее подорожание бензина.

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«Создаются все основания для того, чтобы оно произошло, — констатировал Баженов. — Создается фискальной политикой регулятора и ситуацией на рынке в целом. Сегодня есть такое понятие, как экспортная альтернатива. Это та альтернатива, та возможность заработать нефтяным компаниям, которую они получают при отгрузке на внешний рынок».

Отвечая на утоняющий вопрос, Баженов пояснил, что в РФ на 20% выгоднее продавать горючее за границу, чем внутри страны.

«Производство бензина в стране чуть выше, чем уровень потребления, потому даже незначительный отток продукта с товарного рынка приводит к резкому росту цен, — добавил он. — Плюс не будем забывать, что возрастает налоговая нагрузка. Если не менять структуру налогообложения, то вплоть до 7 рублей можно прогнозировать рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководства ФАС, в России на сегодняшний день нет объективных причин для повышения стоимости топлива. Об этом сообщила 23 августа пресс-служба ведомства.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что государство внимательно отслеживает динамику цен на нефтепродукты и призвали не нагнетать ажиотаж распространением сообщений о повышении стоимости горючего. В ФАС также отметили, что в стране накоплены достаточные резервы топлива.