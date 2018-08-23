Новокузнецк, Кемеровская область, 23 августа, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Капитальные ремонты на тепловых сетях города Новокузнецка Кемеровской области успешно вошли в финальную стадию. Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), в тепловом контуре Кузнецкой ТЭЦ СГК произведена замена 1344 погонных метров теплотрасс диаметром до 1000 мм. В центре города, на проспекте Октябрьском, специалисты приступают к обратной засыпке, после чего энергетики займутся благоустройством территории. Отсыпка начинается и на проспекте Дружбы, где также вся территория будет восстановлена. Не отступают от графика и другие районы города: Заводской и Новоильинский. Здесь работы ведутся на улицах Мира, Запсибовцев и Горьковской.

Пресс-служба кузбасского филиала СГК Плановые капитальные ремонты на теплосетях Новокузнецка выполнены на 80%

Продолжается устранение локальных повреждений, выявленных летом в процессе гидравлических испытаний. Каждые сутки специалисты СГК устраняют в среднем пять и более повреждений. Всего до 15 сентября предстоит устранить 85, в том числе 77 — на арендованных у муниципалитета трубопроводах. В ежедневном режиме в ремонтно-восстановительных работах на участках теплосетей СГК в Новокузнецке задействовано более 50 человек и около 30 единиц спецтехники.

«До официального старта отопительного сезона остаётся чуть более 20 дней, — отметил заместитель главного инженера по ремонтам Межрегиональной теплосетевой компании Игорь Каргополов. — Поэтому все основные работы по подготовке теплосетей контура Кузнецкой ТЭЦ мы завершим в срок и дадим тепло. Однако хочу добавить, что локальные работы на некоторых участках продолжатся и после начала циркуляции, это благоустройство территорий, устранение отдельных дефектов, которые возникают во время подачи тепла горожанам. Много проблем в этом году доставили нам квартальные сети, которые раньше обслуживала компания ССК. Мы делаем все возможное для их подготовки к зиме, но они изношены до предела. Поэтому властям города нужно будет принимать кардинальные решения для их обновления и постепенной замены в перспективе».