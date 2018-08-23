Анапа, Краснодарский край, 23 августа, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Со 2 по 9 сентября в городе Анапе Краснодарского края пройдёт XXVII Открытый кинофестиваль «Киношок». Созданный в 1992 году, он был призван продолжить традиции сотрудничества кинематографистов бывших союзных республик, а также знакомить российского зрителями с работами маститых и начинающих режиссёров сопредельных государств.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Киноаппарат

Ныне программа киносмотра расширена за счёт приглашения стран-участников Таможенного союза Евразийского экономического союза. На 27-й форум для конкурсного показа отобрано 70 кинолент. Из них и будет выявлены победители в пяти номинациях: лучший полнометражный игровой фильм, лучший короткометражный фильм, лучший документальный фильм, лучший детский фильм и лучший телевизионный фильм. Причем если в первых трех номинациях награды присуждаются профессиональным жюри, то лучший телевизионный фильм определят телезрители, а лучший детский, соответственно, детское жюри.

«Киношок» гордится тем, что в свое время именно на нем «засветились» такие мэтры современного кино как Владимир Хотиненко, Александр Велединский, Алексей Серебряков, Сергей Ливнев, Александр Котт.

Среди тех, кто привез работы на фестиваль 2018 года, критики обращают внимание на Павла Мирзоева с его лентой «Как я стал», Антона и Илью Чижиковых с фильмом «Аниматор» и Серикбола Утепбергенова с картиной «Шестой пост».