Джакарта, 23 августа, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить остров Ломбок, где недавно произошла серия землетрясений, сообщает Antaranews.

marco.ravicini На острове Ломбок, Индонезия

«Я планирую посетить остров Ломбок на этой или следующей неделе», — заявил президент, отметив, что землетрясение, произошедшее на острове — национальная катастрофа.

Глава государства заявил, что сейчас важно, чтобы последствия землетрясения были ликвидированы путем вовлечения как центральных, так и местных органов власти.

Президент также напомнил, что толчки все еще ощущаются на острове Ломбок.

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетил лагеря беженцев в районе Гунунг Сари, на западе острова Ломбок, где 19 августа произошла серия землетрясений.