Москва, 23 августа, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Средний размер ипотечного кредита в России с начала года вырос до 2,16 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные более 4 тыс. кредиторов, передавших сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По сведениям бюро, во втором квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% и составил 2,16 млн рублей.

Отмечается, что в среднем самые большие ипотечные кредиты брали жители Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Якутии. В Москве средний размер ипотечного кредита составил 4,59 млн рублей, уточнили в НБКИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в госкомпании «Дом.рф» заявили, что в случае сохранения в России стабильной экономической ситуации объем выдачи гражданам страны ипотечных кредитов по итогам 2018 года может составить около 3 трлн рублей.

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