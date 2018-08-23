Кострома, 23 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Костромская область планирует потратить более 14 миллионов рублей на «обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия региона», сообщает пресс-служба губернатора области. Соответствующее постановление принято администрацией региона.

(сс) jaminriverside Ветеринар

Как сообщает пресс-служба, деньги будут потрачены на «обеспечение подведомственных учреждений лекарственными средствами и биопрепаратами» и покупку специального автотранспорта для ветеринарной службы региона. Как отмечают в областном управлении ветеринарии это поможет предупредить возникновение и распространение болезней и инфекций у животных.

ИА REGNUM напоминает, что на вакцинацию животных Костромской области было потрачено более 2 миллионов рублей из федерального бюджета и около 100 тысяч — из областного. Против бешенства с начала 2018 года было привито более 51 тысячи животных, против сибирской язвы — около 21 тысячи.

Местные власти отмечали, что профилактические меры позволили снизить заболеваемость животных, в том числе бешенством почти на 86% по сравнению с 2017 годом.