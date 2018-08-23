Калуга, 23 августа, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, в день памяти праведного Лаврентия в калужском Свято-Лаврентьевом монастыре состоялась встреча мощей почитаемого здесь чудотворца.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В Калужскую область вернулась частица мощей святого Лаврентия

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе правительства Калужской области, мощи были найдены в музее Красной армии в Москве, частица их передана для поклонения в калужский монастырь, где в свое время было погребено тело святого Лаврентия. В церемонии принял губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, митрополит Калужский и Боровский Климент, министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Богослужение возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент в сослужении епископа Козельского и Людиновского Никиты, викария Калужской епархии епископа Тарусского Серафима, духовенства Калужской митрополии.

Обращаясь к прихожанам, владыка Климент подчеркнул: «День памяти святого Лаврентия — святой для калужан день. Попечением доброхотных людей сегодня мощи святого праведного Лаврентия вернулись в Калугу, в восстанавливаемый монастырь — место подвигов святого праведника Лаврентия. Это чудо, что в такой праздничный день святой Лаврентий возвращается в наш город».

Губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что сегодняшнее событие имеет большую значимость для будущего.

«Святой Лаврентий всегда был одним из самых почитаемых на Руси. Все знают о его чудесах, которые совершались благодаря его повседневному подвигу. Я хотел бы надеяться, что присутствие большой частицы мощей святого преподобного Лаврентия еще больше укрепит в душе каждого, кто живет на нашей земле, веру православную, веру в собственные силы, веру в светлое будущее детей и внуков», — сказал губернатор.

Предстоятель Калужской митрополии и глава региона выразили благодарность всем, кто принимал участие в возвращении частицы мощей на Калужскую землю. По окончании литургии состоялся праздничный молебен святому Лаврентию, крестный ход на святой источник, освящение воды.