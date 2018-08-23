Вашингтон, 23 августа, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что если он будет подвергнут процедуре импичмента, то экономика Соединенных Штатов рухнет, сообщает 23 августа Al Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я скажу вам, что если я когда-нибудь подвергнусь импичменту, я думаю, что это приведет к обвалу рынков», — отметил глава Белого дома, добавив, что об этом надо бы задуматься.

Напомним, данное высказывание было сделано после того, как бывший адвокат президента Майкл Коэн под присягой обвинил Трампа в финансовых махинациях во время выборов президента США.