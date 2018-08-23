Новосибирск, 23 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Подведены итоги проверок образовательных учреждений в регионах Сибирского федерального округа. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 августа, в Сибирском региональном центре МЧС России, выявлено более 12 тысяч нарушений пожарной безопасности.

Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России Проверка образовательных учреждений

К 22 августа межведомственные комиссии приняли 12 449 объектов (98%) из 12 664. Что касается нарушений, по данным ведомства, в образовательных учреждениях не соблюдались правила пожарной безопасности в организации путей эвакуации, работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, наличии источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.

В целом нарушения требований пожарной безопасности выявлены на каждом десятом объекте. К административной ответственности по итогам проверок привлечены 2887 юридических и должностных лиц. В суды направлено 282 дела. 794 информационных материала представлены в органы прокуратуры.

Впрочем, по информации МЧС, основная масса нарушений, влияющих на безопасность детей, уже устранена.

Приёмка образовательных учреждений должна завершиться до 27 августа.

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, в настоящее время на территории округа действуют более 17 тысяч образовательных учреждений всех категорий, в том числе 7,5 тысячи школ и 1,7 тысячи организаций среднего профессионального образования. По информации органов исполнительной власти, к эксплуатации на сегодняшний день принято более 95% учебных заведений Сибири. Эта информация была озвучена сегодня, 23 августа, на совещании, которое провёл полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что «требования противопожарной безопасности в учебных заведениях должны соблюдаться неукоснительно».