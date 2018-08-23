Астана, 23 августа, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал использовать современные технологии добычи нефти и не ограничиваться действующими методами, сообщили 23 августа в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

По мнению президента, необходимо обучать сотрудников нефтедобывающих предприятий новым знаниям по передовым технологиям добычи нефти.

Назарбаев с рабочим визитом посетил Атырау. Он ознакомился с работой центра визуализации производственных процессов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года объем добычи нефти в Казахстане составил 52,9 млн тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.