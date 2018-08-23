Вашингтон, 23 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности и предупредившая Facebook об обнаружении «скоординированного неаутентичного поведения» некоторых групп и учетных записей, заявила, что подобные акции, «похоже, не были разработаны специально для влияния на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году», так как они «выходят далеко за рамки американской аудитории и политики США», сообщает новостной журнал U.S. News & World Report.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из социальной сети Facebook и сервиса для обмена фотографиями Instagram было удалено более 652 страниц, групп и учетных записей, созданных с целью распространения политической информации, нацеленной на интернет-пользователей на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании. Вскоре после заявления, сделанного руководством Facebook, Twitter также сообщил о приостановке 284 аккаунтов, осуществлявших «скоординированные манипуляции», многие из которых были зарегистрированы в Иране.

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Позже Facebook дополнительно провел четыре расследования и обнаружил еще ряд аккаунтов, включая 76 страниц в Instagram, связанных с иранскими государственными СМИ, говорится в официальном заявлении компании.

Первое расследование касалось группы под названием «Liberty Front Press», создавшей несколько учетных записей в Facebook и Instagram и имевшей порядка 155 000 подписчиков. Facebook заявляет, что эта группа связана с иранскими государственными СМИ. Первые учетные записи группы были созданы в 2013 году и стали публиковать политический контент о Ближнем Востоке, Великобритании и США, хотя c начала прошлого года фокус сместился в сторону Запада, отметило руководство Facebook.

В FireEye также заявили, что «Liberty Front Press» занималась деятельностью, направленной на продвижение иранских политических интересов, включая распространение антисаудовской, антиизраильской и пропалестинской повестки дня, а также поддержку ядерной сделки между США и Ираном.

Второе расследование также касалось группы, имевшей несколько учетных записей и около 15 000 подписчиков. Эта группа оказалась связана с «Liberty Front Press» и пыталась взломать учетные записи людей для распространения вредоносного ПО. Однако в Facebook заявляют, что им удалось пресечь эти попытки.

Третья группа также действовала из Ирана и распространяла политический контент о Ближнем Востоке, Великобритании и США, но насчитывала уже 813 000 подписчиков.

На рекламу во всех трех группах, связанных с иранскими государственными СМИ, в общем было потрачено около 12 000 долларов и было проведено 28 различных мероприятий.

Четвертое же расследование касалось группы, которая пыталась оказывать влияние на политику в Сирии и Украине, и была связана с источниками, которые, как утверждают в Facebook, связаны с российской военной разведкой.

5 сентября руководители Facebook, Google и Twitter должны будут дать показания перед Комитетом по разведке и доложить об их усилиях по борьбе с политической дезинформацией в своих социальных сетях.