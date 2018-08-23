Москва, 23 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день нет объективных причин для повышения стоимости топлива. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба ФАС России.

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В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что государство внимательно отслеживает динамику цен на нефтепродукты и призвали не нагнетать ажиотаж распространением сообщений о повышении стоимости горючего. В ФАС также отметили, что в стране накоплены достаточные резервы топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Минэнерго РФ направило в правительство России предложение увеличить размер бюджетной субсидии нефтяным компаниям — такая мера, по мнению экспертов министерства, должна позволить сохранять низкие цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

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