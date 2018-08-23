Москва, 23 августа, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить национальную команду Колумбии. Об этом сообщает Sport.es.

Images for the Future Гус Хиддинк

По информации издания, на посту главного тренера сборной Колумбии Хиддинк может сменить её нынешнего наставника Хосе Пекермана, претендует на должность рулевого в команде Аргентины.

Напомним, Хиддинк работал со сборными России, Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции. Под его руководством сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года, а команда Южной Кореи заняла четвёртое место на чемпионате мира 2002 года.

Последним местом работы Хиддинка был лондонский «Челси», который он возглавлял в сезоне 2015/16. Также он работал с такими клубами как ПСВ, «Фенербахче», «Валенсия», «Реал», «Бетис» и «Анжи».

Читайте также: Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку команды