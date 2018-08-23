Пермь, 23 августа, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет проверку действий администрации города Перми, запретивших гражданам использовать копии Знамени Победы 9 мая 2018 года во время проведения акции «Бессмертный полк», сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Знамя Победы

С подобным обращением обратился координатор общественного движения «Суть времени» Павел Гурьянов.

Активист также попросил генерального прокурора провести проверку действий Пермской городской и краевой прокуратур, отказавшихся рассматривать аналогичное обращение.

«Вместо рассмотрения моего заявления по существу, прокуратура города Перми перенаправила его для рассмотрения и подготовки ответа в администрацию города Перми и в Управление МВД России по городу Перми», — подчеркивает Гурьянов, добавляя, что подобные действия являются нарушением должностных инструкций данного ведомства.

Примечательно, что городские чиновники открещиваются от факта запрета Знамени Победы во время акции, перекладывая ответственность на некоммерческую организацию, возглавляемую Анной Отмаховой. Однако в МВД подтвердили, что именно городские власти причастны к данному факту.

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Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.