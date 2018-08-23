Москва, 23 августа, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Протекционизм президента США Дональда Трампа вызван объективными процессами в мировой экономике и исчерпанностью неолиберальной модели капитализма. Об этом 23 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Цитата из м/ф «А вы, друзья, как ни садитесь...». Реж. Цезарь Оршанский. 1972. СССР Разброд и шатание

«Популярность Трампа растёт, даже несмотря на целый ряд его провалов, — сказал Кагарлицкий. — В том числе не очень удачное начало внешней политики. Однако Трамп оседлал объективный тренд — нарастание протекционизма вызвано объективными процессами в мировой экономике. Это вызвано объективным кризисом и исчерпанностью неолиберальной модели капитализма. Именно поэтому, когда Трамп принимает свои решения, которые порой кажутся не вполне продуманными, они в конечном счёте оказываются успешными».

В целом, по мнению Кагарлицкого, ситуация для Трампа становится лучше, чем она была год назад.

«Если год назад можно было подумать, что у него всё валится из рук, то сейчас постепенно ситуация налаживается, — уверен глава ИГСО. — Другой вопрос, что у него всё ещё осталось очень много нерешенных проблем внутри самой Республиканской партии. Также он не смог создать чётко работающую администрацию, которая бы по всем фронтам работала слаженно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отвечая в очередной раз своим критикам, Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что его единственный неправильной поступок — это победа на президентских выборах.

«Единственное, что я сделал неправильно — победил в выборах, когда ожидалось, что победит бесчестная Хиллари и демократы. Это то, о чём они забывают говорить в своей информационной кампании по разным штатам», — заявил президент США.