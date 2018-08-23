Москва, 23 августа, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Беспилотный макет танка будущего Т-101 на платформе «Торнадо» показал на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» ученик седьмого класса средней школы №17 из Калуги Егор Трофимов, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Минобороны РФ Школьники из Калуги показал макет своего танка министру обороны России Сергею Шойгу

По словам калужского школьника и его товарищей из созданного ребятами собственного калужского конструкторского бюро транспортного машиностроения, которое возглавляет 14-летний Егор Трофимов, разработанный ими танк управляется дистанционно и может «воевать» на любом отдалении от оператора по четырём защищённым каналам связи.

В мае 2018 года по приглашению «Уралвагонзавода» (входит в корпорацию «Ростех») юные конструкторы из Калуги побывали на оборонном предприятии, где их познакомили с производством современных танков. Проект беспилотного танка калужских школьников заинтересовал заводчан. Специалисты помогли советами и внесли поправки, после которых проект беспилотного танка калужанами был доработан.

На форуме «Армия-2018» юные конструкторы из Калуги показали макет уникального танка министру обороны России Сергею Шойгу.

«Потенциал талантливых калужских школьников, их целеустремленность и энтузиазм являются примером и подспорьем успешной самореализации в научно-технической сфере. В будущем эти дети могут стать конструкторами и разработчиками инновационной военной техники», — сказал врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.

По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, предполагается, что образец нового танка Т-101 на платформе «Торнадо» будет оснащён малокалиберной пушкой, пулемётом и будет иметь в своем арсенале беспилотный летательный аппарат, который может вести самостоятельную разведку местности.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа. Традиционно главной площадкой форума стал Конгрессно-выставочный центр «Патриот», а также аэродром «Кубинка», полигон «Алабино» и озеро Комсомольское.