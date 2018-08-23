Кемерово, 23 августа, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершает перекладку участка магистрального трубопровода №3, подающего тепло от Кемеровской ГРЭС в три района города.

Служба по связям с общественностью СГК СГК завершает капитальный ремонт участка тепломагистрали в Кемерове

Как сообщили в службе по связям с общественностью СГК, работы по капитальному ремонту участка магистрального теплопровода №3 диаметром 1000 мм на улице Мартемьянова выполнены на 95%. Оставшийся объем работ связан с укладкой перекрытий и благоустройством — они будут завершены к первой декаде сентября.

Тепломагистраль №3, построенная в конце 60-х годов, подает теплоноситель от Кемеровской ГРЭС в три района Кемерова — Центральный, Заводский и Ленинский.

«Последние гидравлические испытания, а также проведённая экспертиза промышленной безопасности диагностировали большой процент износа трубопровода, — рассказал главный инженер Кемеровской теплосетевой компании (входит в СГК) Сергей Виллуд. — Поэтому было принято решение о перекладке, чтобы обеспечить полную надёжность обеспечения теплом кемеровчан в зимний период. В этом году это самый крупный участок по протяжённости и объему выполненных работ».

В течение двух месяцев на подземном участке тепломагистрали проводились работы по замене 640 метров трубопровода (в однотрубном исчислении). Сейчас на указанном отрезке уложены новые трубы диаметром 1000 мм с нанесенной пенополимерминеральной изоляцией, что позволит значительно сократить теплопотери. Большой объем работ был выполнен также в части восстановления конструкций канала: заменены опорные подушки трубопровода, скользящие опоры, возведён новый железобетонный пояс в тепловой камере, укладываются новые бетонные перекрытия.

«Все основные монтажные и сварочное работы завершены, новый трубопровод уложен в канал, — уточнил Сергей Виллуд. — В предстоящие две недели будут смонтированы перекрытия и проведено благоустройство территории. К началу отопительного сезона тепломагистраль будет полностью готова к эксплуатации».