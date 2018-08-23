Ереван, 23 августа, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Вооруженная группа «Сасна црер», которая в июле 2016 года захватила полк патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване и около двух недель удерживала там заложников, в том числе нынешнего главу полиции Армении Валерия Осипяна, решила прекратить свою деятельность и создать политическую партию.

Photolure Варужан Аветисян

Об этом заявил член вооруженной группировки Варужан Аветисян, который также считается одним из идейных лидеров группировки. Аветисян 17 августа был освобожден из-под ареста под залог. Таким образом, под стражей остаются только три члена «Сасна црер», которым предъявлено обвинение в убийстве полицейских.

По словам Аветисяна, инициативная группа в скором времени разработает программу и устав новой партии «Сасна црер».

«Мы заявили о прекращении вооруженной борьбы и содействии правительству, пользующимся доверием общества», — отметил Аветисян.

По его словам, такая же партия будет создана в Нагорном Карабахе — «пока Арцах де-юре не присоединился к Армении».

По словам Аветисяна, необходимо «освободиться от российского колониального влияния».

«Для начала необходимо сменить российских пограничников на армянских, национализировать переданные России стратегические объекты, прекратить вещание российских телеканалов, выйти из формата пророссийских отношений с западными странами, в том числе с Ираном, Грузией, Китаем и Индией», — заявил Аветисян на пресс-конференции.

По словам другого члена инициативной группы, главы организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, который также был освобожден из-под ареста после смены власти в Армении, начиная с 1995 года созданы беспрецедентные условия наконец-то сформировать легитимное Национальное собрание.

«На этом этапе создалась довольно непонятная ситуация, когда прежние власти пытаются поднять голову, а действующие власти не проявили никакого хирургического вмешательства в их отношении. Я думаю, что время заставит всех нас воплотить в жизнь эти хирургические вмешательства», — сказал Сефилян.

«Реванш больше невозможен. Народ должен понимать, что мы и наша создаваемая сила поддерживают сегодняшнее правительство. Все должны понимать, что неудача Пашиняна будет также неудачей всех нас, удача — также», — сказал Сефилян.